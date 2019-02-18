 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
КГ играет: Sword Art Online: Hollow Realization и Jump Force Новости аниме — лучшее за неделю Ноль кадров в секунду. Выпуск 250: Скандалы, слухи, яйца «Завод» — эксклюзивный отрывок с экшеном «Навсикая из долины ветров» Хаяо Миядзаки выйдет в повторный российский кинопрокат
25
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Netflix закрыл «Карателя» и «Джессику Джонс»

По информации портала Deadline, ожидаемый финал настиг два оставшихся совместных проекта Marvel и Netflix — «Каратель» и «Джессика Джонс» схлопотали от потокового сервиса контрольный в голову. Эра уличных супергероев на стриминговой платформе официально подошла к концу.

Объявив о закрытии, Netflix сердечно поблагодарил съёмочные команды обоих многосерийных проектов, исполнителей главных ролей Джона Бернтала и Кристин Риттер, шоураннеров Стива Лайтфута и Мелиссу Розенберг, а также поклонников прикрытой телевселенной. А вот расщедриваться на объяснения никто не стал, но это дело обычное.

Второй сезон криминального боевика о знаменитом линчевателе вышел 18 января, а третий сезон драмы о пьющей суперегроине-детективе с ПТСР ещё не получил даты выхода.

Первыми жертвами истекающего контракта Netflix и Marvel стали «Железный кулак», «Люк Кейдж» и «Сорвиголова», закрытые в конце прошлого года.

25 Обсудить
Темы
 
Каратель Джессика Джонс
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Железный кулак» — трейлер
 
Потоковый сервис Netflix закрыл и «Сорвиголову»
 
Марвеловский сериал «Люк Кейдж» тоже отменён потоковым сервисом Netflix

Тоже интересно

 
Игры Рецензия и отзывы на игру Mass Effect: Andromeda
 
Кино «Изгой-один. Звёздные войны: Истории» — второй трейлер
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 322: За что мы не любим Apple
 
Кино Обзор фильма «Крым» за 100 секунд от Ильи Кролика
 
КиноИгры «Лара Крофт» — трейлер
 
Кино Трейлер фильма «Новая эра Z»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
ПК-геймеры ищут Apex Legends в Steam, а натыкаются на Apex Construct, что приводит к неожиданным последствиямMetro Exodus - геймеры обнаружили в шутере неоднозначную пасхалку (Обновлено)Sony подвергла цензуре темы для PlayStation 4 с героинями Senran Kagura. Японцы в яростиFar Cry: New Dawn и Crackdown 3 стартовали в Великобритании сильно хуже предыдущих частей, у Metro: Exodus все хорошоNioh - Koei Tecmo прокомментировала вопросы о порте для Xbox One
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика