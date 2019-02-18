Netflix закрыл «Карателя» и «Джессику Джонс»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

По информации портала Deadline, ожидаемый финал настиг два оставшихся совместных проекта Marvel и Netflix — «Каратель» и «Джессика Джонс» схлопотали от потокового сервиса контрольный в голову. Эра уличных супергероев на стриминговой платформе официально подошла к концу.

Объявив о закрытии, Netflix сердечно поблагодарил съёмочные команды обоих многосерийных проектов, исполнителей главных ролей Джона Бернтала и Кристин Риттер, шоураннеров Стива Лайтфута и Мелиссу Розенберг, а также поклонников прикрытой телевселенной. А вот расщедриваться на объяснения никто не стал, но это дело обычное.

Второй сезон криминального боевика о знаменитом линчевателе вышел 18 января, а третий сезон драмы о пьющей суперегроине-детективе с ПТСР ещё не получил даты выхода.

Первыми жертвами истекающего контракта Netflix и Marvel стали «Железный кулак», «Люк Кейдж» и «Сорвиголова», закрытые в конце прошлого года.