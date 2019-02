Герои фильма «Хан Соло: Звёздные войны. Истории» могут получить собственные сериалы на Disney+

Портал We Got This Covered сообщает, будто Lucasfilm планирует для Disney+ многосерийные проекты о двух персонажах из кинокартины «Хан Соло: Звёздные войны. Истории». Фильм не оправдал возложенных на него надежд в прокате, и сиквел ему вряд ли светит, однако это не мешает кое-кому из героев истории перебраться на малые экраны.

Поговаривают, личным многосерийным сольником обзаведутся первая любовь будущего знаменитого контрабандиста Ки’ра и его закадычный друг Лэндо Калриссиан. Если проекты и впрямь в разработке, то на столь ранних стадиях говорить о сюжете и тем более кастинге не представляется возможным. Это, само собой, не исключает вероятности того, что сыгравшие персонажей в фильме Эмилия Кларк и Дональд Гловер вернутся к своим ролям в именных сериалах. Возможно всё.

К слову, ходят слухи о готовящихся сольниках двух других персонажей из вселенной «Звёздных войн»: бывшего штурмовика Финна и пилота-аса По Дэмерона.