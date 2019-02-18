 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
Новости аниме — лучшее за неделю Новости игр — лучшее за неделю Поездка в Англию на Retro Games Fair 2018 — ярмарку старых игр, консолей и компьютеров Вся правда о Мамору Хосоде Хаяо Миядзаки работает над ещё одним новым фильмом... но это не точно
8
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: wegotthiscovered.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Герои фильма «Хан Соло: Звёздные войны. Истории» могут получить собственные сериалы на Disney+

Портал We Got This Covered сообщает, будто Lucasfilm планирует для Disney+ многосерийные проекты о двух персонажах из кинокартины «Хан Соло: Звёздные войны. Истории». Фильм не оправдал возложенных на него надежд в прокате, и сиквел ему вряд ли светит, однако это не мешает кое-кому из героев истории перебраться на малые экраны.

Поговаривают, личным многосерийным сольником обзаведутся первая любовь будущего знаменитого контрабандиста Ки’ра и его закадычный друг Лэндо Калриссиан. Если проекты и впрямь в разработке, то на столь ранних стадиях говорить о сюжете и тем более кастинге не представляется возможным. Это, само собой, не исключает вероятности того, что сыгравшие персонажей в фильме Эмилия Кларк и Дональд Гловер вернутся к своим ролям в именных сериалах. Возможно всё.

К слову, ходят слухи о готовящихся сольниках двух других персонажей из вселенной «Звёздных войн»: бывшего штурмовика Финна и пилота-аса По Дэмерона.

8 Обсудить
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Номинанты на «Оскар 2019»: «Чёрная пантера» творит историю
 
Студия Lucasfilm замораживает все спин-оффы «Звёздных войн»
 
«Хан Соло: Звёздные войны. Истории» — первое описание сюжета

Тоже интересно

 
Кино «Призрак в доспехах» — второй отрывок
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Оно»
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 189: Пародийные комедии
 
Кино Ридли Скотт похоронил «Чужого 5»
 
Кино «Аватары» ставят на семейный вопрос и усталость от комиксов
 
Кино «Гранитная гора» — трейлер
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Актер озвучки Данте из Devil May Cry чуть не погибПК-геймеры ищут Apex Legends в Steam, а натыкаются на Apex Construct, что приводит к неожиданным последствиямMetro Exodus - геймеры обнаружили в шутере неоднозначную пасхалку (Обновлено)Sony подвергла цензуре темы для PlayStation 4 с героинями Senran Kagura. Японцы в яростиFar Cry: New Dawn и Crackdown 3 стартовали в Великобритании сильно хуже предыдущих частей, у Metro: Exodus все хорошо
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика