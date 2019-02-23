Спин-офф «Теории большого взрыва» получил ещё два сезона

Не сумев сохранить на плаву свой главный хит из-за нежелания Джима Парсонса продолжать, CBS решил выжать максимум из того, что от него осталось. «Юный Шелдон» хоть и не пользуется такой бешеной популярностью, как его старший товарищ, но с учётом ухода на покой «Теории большого взрыва» станет для телеканала комедией №1. А потому его продление было лишь вопросом времени.

Руководство канала не стало испытывать на прочность хрупкую детскую психику и сходу оформило ситкому продление на третий и четвёртый сезоны, даже не дождавшись окончания второго. Президент CBS Entertainment Келли Кал не устаёт рассыпаться в благодарностях создателям обоих сериалов Чаку Лорри и Стиву Моларо за их юное детище, так пришедшееся по вкусу аудитории канала. Ему вторит и вице-президент по программному вещанию Том Шерман, объясняя успех «Юного Шелдона»:

У нас потрясающая актёрская команда, играющая семейство Куперов. Мы с нетерпением ждём, когда наши блестящие сценаристы создадут ещё больше уморительных моментов из детства Шелдона и тёплых семейных взаимоотношений, которые и сделали комедию любимчиком зрителей на протяжении последних двух сезонов.

Надо полагать, потерь в актёрском составе не случится, и к своим ролям вернутся Иэн Эрмитаж (Шелдон), Зои Перри (мама), Лэнс Барбер (отец), Энни Поттс (бабуля), Реган Реворд (сестра Мисси) и Монтана Джордан (брат Джорджи). Исполнительными продюсерами значатся Лорри, Моларо, Тодд Спивак и сам Парсонс, выступающий также в роли рассказчика.

Впрочем, ходят упорные слухи, что CBS не собирается ограничиваться лишь одним спин-оффом и открыт для разных вариантов. А крайне огорчённая закрытием «Теории большого взрыва» Келли Куоко уже предложила через год-другой замутить ремейк.