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Натали Дормер сыграет главную женскую роль в сериале «Ужасы по дешёвке: Город ангелов»

Сериал «Ужасы по дешёвке: Город ангелов» обзавёлся исполнительницей главной женской роли — ранее записавшемуся в сиквел викторианского мистического триллера Дэниелу Дзоватто составит компанию Натали Дормер («Тюдоры», «Игра престолов»).

События разворачиваются в 1938 году в Лос-Анджелесе. Время и место щедро пропитаны американо-мексиканским фольклором и социальным напряжением. Центральный конфликт разыгрывается между приверженцами культа Санта Муэрте и дьяволопоклонниками. В повествовании тесно переплетутся мистика и реальность, творя новые оккультные мифы и создавая моральные дилеммы для действующих лиц.

Дормер сыграет Магду — демона, который умеет принимать обличье любого человека и не раз в течение повествования сменит личину. Магда невероятно обаятельна, умна и изменчива, она крайне опасный враг и неоценимый союзник.

Помимо Дзоватто и Дормер в проект записались Джессика Гарза («Судная ночь») и Джонатан Ньевес («Бесстыдники»).

Автор «Ужасов по дешёвке» Джон Логан выступает создателем, сценаристом и исполнительным продюсером продолжения. В команду исполнительных продюсеров входят Майкл Агилар («Шучу»), Сэм Мендес («007: Спектр») и Пиппа Харрис («Пустая корона»).

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Ужасы по дешёвке: Город ангелов
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