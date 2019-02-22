«Орден» — трейлер мистического триллера

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер десятисерийного мистического триллера «Орден», верного последователя «Дневников вампира» и «Волчонка». Первый сезон выйдет целиком 7 марта.

Это история о первокурснике колледжа Джеке Мортоне (Джейк Мэнли), принятом в Орден — легендарное тайное общество, которое знакомит главного героя с миром магии, интриг и чудовищ. Погружаясь в совершенно новый для него мир, Джек узнаёт о тёмных секретах собственной семьи и тайной войне между оборотнями и мастерами чёрной магии.

Помимо Мэнли в сериале снимаются Сара Грэй, Мэтт Фрюэр, Сэм Трэммелл, Макс Мартини и другие.

Сценарий написали авторы проекта Деннис Хитон («Призрачные войны») и Шелли Эриксен («Континуум»). Оба выступают исполнительными продюсерами наряду с Чадом Оакесом, Майклом Фрислевом и Дэвидом фон Энкеном. Производство курирует канадская студия Nomadic Pictures («Ад на колёсах», «Ван Хельсинг»).