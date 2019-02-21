Отто Батхёрст назначен режиссёром сериала по игре Halo

Многосерийный проект канала Showtime по вселенной знаменитого игрового франчайза Halo обзавёлся режиссёром — Отто Батхёрст («Острые козырьки», «Робин Гуд: Начало») сменит выбывшего из проекта ввиду конфликта рабочих графиков Руперта Уайатта.

События 10-серийного фантастического боевика развернутся в XXVI веке, где люди воюют с союзом инопланетных рас. Невзирая на ожесточённое сопротивление, человечество проигрывает в неравной борьбе за выживание. Последней надеждой становится программа по созданию сверхлюдей, которые смогут помочь переломить ход войны. Авторы готовят новую масштабную и драматическую историю с должным уважением к канону. Основной персонаж игровой вселенной Мастер Чиф является одним из главных героев сериала.

Шоураннером и сценаристом проекта числится Кайл Киллен («Пробуждение»); он же входит в команду исполнительных продюсеров наряду со Скоттом Пеннингтоном, Джастином Фолви и Дэррилом Фрэнком. Производство на контроле у Showtime, Microsoft/343 Industries и Amblin TV. Съёмки начнутся в ближайшие месяцы, а премьера состоится в следующем году.