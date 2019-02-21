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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Ubisoft снимет сериал по игре Skull & Bones про женщину-пирата

Отделение Ubisoft по производству кино- и телепродукции займётся разработкой многосерийного проекта «Череп и кости» с центральным женским персонажем. Основой для него послужит новая игра разработчика Skull & Bones, которая поступит в продажу после премьеры сериала.

События приключенческой драмы разворачиваются в XVIII веке, на исходе золотой эры пиратства в приграничных водах Индийского океана, где царят разбой и беззаконие.

Сценарий пилотного эпизода напишет Аманда Сегел («Подозреваемый»), она же числится исполнительным продюсером проекта наряду с Энди Хорвитцем и Ричардом Саклом. С производством поможет студия Atlas Entertainment («12 обезьян»). Игру, к слову, собираются выпустить уже в этом году.

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Темы
 
Череп и кости
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Ubisoft снимет сериал по игре Skull & Bones про женщину-пирата

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