Ubisoft снимет сериал по игре Skull & Bones про женщину-пирата

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Отделение Ubisoft по производству кино- и телепродукции займётся разработкой многосерийного проекта «Череп и кости» с центральным женским персонажем. Основой для него послужит новая игра разработчика Skull & Bones, которая поступит в продажу после премьеры сериала.

События приключенческой драмы разворачиваются в XVIII веке, на исходе золотой эры пиратства в приграничных водах Индийского океана, где царят разбой и беззаконие.

Сценарий пилотного эпизода напишет Аманда Сегел («Подозреваемый»), она же числится исполнительным продюсером проекта наряду с Энди Хорвитцем и Ричардом Саклом. С производством поможет студия Atlas Entertainment («12 обезьян»). Игру, к слову, собираются выпустить уже в этом году.