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Первоисточник: www.slashfilm.com Прямая ссылка на новость:
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«Призрак дома на холме» получил второй сезон

Потоковый сервис Netflix продлил на второй сезон впечатливший критиков и зрителей сериал «Призрак дома на холме». Мистический хоррор продолжится в качестве антологии. Второй сезон по готическому роману Генри Джеймса «Поворот винта» (The Turn of the Screw), опубликованному в 1898 году, представит новую историю с новыми персонажами.

Свежая телеглава с заголовком The Haunting of Bly Manor повествует о гувернантке и двух её малолетних подопечных, все трое живут в фамильном поместье детишек, чьи родители недавно отошли в мир иной. С некоторого времени женщина начинает небезосновательно подозревать, что помимо них и слуг в особняке живут обитатели потустороннего мира.

В первом сезоне снялись Тимоти Хаттон, Карла Гуджино, Михил Хаушман, Элизабет Ризер, Аннабет Гиш, Кейт Сигел, Генри Томас и Оливер Джексон-Коэн. Никто из их персонажей в сериал, само собой, не вернётся, чего нельзя утверждать в отношении самих актёров.

Майк Флэнеган («Сомния», «Окулус») остаётся сценаристом, режиссёром, а также исполнительным продюсером проекта на пару с коллегой по фильму «Уиджи. Проклятие доски дьявола» Тревором Мэйси.

Второй сезон антологии ужасов выйдет на Netflix в следующем году.

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Призрак дома на холме
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