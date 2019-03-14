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Эсай Моралес сыграет Дефстроука во втором сезоне «Титанов»

Второй сезон «Титанов» обзавёлся главным злодеем — в продолжение супергеройского боевика от потокового сервиса DC Universe записался Эсай Моралес («На грани», «Озарк»), который перевоплотится в Дефстроука — противника Дика Грейсона и его команды. Персонаж уже появлялся на телевидении в «Стреле», где его сыграл Ману Беннетт, а на большом экране за ролью закреплён Джо Манганьелло.

Сериал повествует о том, как Грейсон (Брентон Туэйтс), попрощавшись с образом Робина, примеряет на себя роль лидера команды борцов за справедливость. В состав «Титанов» входят инопланетянка Старфайер (Анна Диоп), эмпат Рэйвен (Тиган Крофт) и перевёртыш Бистбой (Райан Поттер).

Соаздетли проекта описывают Слэйда Уилсона как самого смертоносного антагониста вселенной DC. Элитный боец, верой и правдой служивший стране, принимает участие в эксперименте по усилению его способностей до сверхчеловеческого уровня и это приводит бывшего солдата на путь тьмы и мести. Для семьи он по-прежнему любящий отец и муж Слэйд Уилсон, для остального мира — безжалостный наёмник Дефстроук, который никогда не сдаётся и не промахивается.

Исполнительными продюсерами сериала остаются Акива Голдсман («Звёздный путь: Дискавери»), Джефф Джонс, Грег Берланти и Сара Шехтер. За производство отвечают Warner Bros. TV, Weed Road Pictures и Berlanti Productions.

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Темы
 
Титаны
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Подкасты
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