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Клейн Кроуфорд вернётся на экраны в хоррор-антологии Hulu «В темноте»

Клейн Кроуфорд, уволенный FOX из «Смертельного оружия» за неподобающее поведение, наконец нашёл работу. И не где-нибудь, а на Hulu. Актёр сыграет в девятом эпизоде антологии «В темноте», идущей на потоковом сервисе.

Обвинённый в агрессивном и опасном поведении на съёмочной площадке, Кроуфорд почти год вёл себя тише воды, ниже травы, и, видимо, Hulu счёл его поведение не настолько уж кошмарным, чтоб отказаться от возможности взять хорошего актёра в интересный проект.

Сюжет каждого эпизода телесборника вдохновлён праздником, который отмечают в месяц его выхода а эфир. Премьерную серию посвятили Хэллоуину, вторую — Дню благодарения, девятая выйдет в июне и его главной темой станет День отца.

В серии под названием «Они придут и постучат» (They Come Knocking) Кроуфорд сыграет вдовца с двумя дочерьми, которых во время дорожного путешествия начинают преследовать жуткие сверхъестественные силы.

Помимо вернувшегося в строй актёра в эпизоде снимутся Джозефина Лэнгфорд, Робин Лайвли («Твин Пикс»), Лия Макхью и Дуайт Хикс («Армагеддон»).

Всего запланировано 12 серий, производством которых заведует спец по ужастикам Blumhouse Productions.

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В темноте
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