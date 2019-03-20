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Первоисточник: winteriscoming.net Прямая ссылка на новость:
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В поисках трона — квест от HBO в честь финального сезона «Игры престолов»

HBO продолжает мастерски подогревать интерес к самому эпичному событию весны — долгожданному финалу «Игры престолов» (как будто он в этом нуждается). В рамках промо-кампании #ForTheThrone были запущены сразу несколько акций:

  • Create for the Throne: художники со всего мира подарили новую жизнь уже ставшему знаковым реквизиту со съёмок (вроде драконьих яиц и золотой руки Джейми), превратив его в произведения искусства.
  • Bleed for the Throne: поклонникам предложили пролить кровь за трон (буквально), став донором.
  • И наконец, Quest for the Throne: квест для самых оголтелых фанатов, в рамках которого создатели спрятали шесть железных тронов в разных уголках планеты, и теперь их предстоит найти.

Первый трон поместили в каком-то лесу — и это всё, что известно. В качестве подсказки размещено видео в формате 360 градусов, позволяющее наблюдать за локацией в разное время суток. Специальный таймер информирует, сколько времени осталось на поиски — сейчас это без малого две недели.

К видео прилагается вдохновляющая цитата Оберина Мартелла:

Это большой и прекрасный мир. Большинство из нас живёт и умирает в том же его уголке, где и родился, и никогда не видит остального. Я не хочу быть большинством из нас.

Вперёд, на поиски!

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Игра престолов
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