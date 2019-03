В поисках трона — квест от HBO в честь финального сезона «Игры престолов»

HBO продолжает мастерски подогревать интерес к самому эпичному событию весны — долгожданному финалу «Игры престолов» (как будто он в этом нуждается). В рамках промо-кампании #ForTheThrone были запущены сразу несколько акций:

Первый трон поместили в каком-то лесу — и это всё, что известно. В качестве подсказки размещено видео в формате 360 градусов, позволяющее наблюдать за локацией в разное время суток. Специальный таймер информирует, сколько времени осталось на поиски — сейчас это без малого две недели.

К видео прилагается вдохновляющая цитата Оберина Мартелла:

Вперёд, на поиски!

6 Thrones.

6 Locations.

Who will be the first to find them?

Begin your Quest #ForTheThrone: https://t.co/MTUv2SRuSh pic.twitter.com/SW4GYx5E3x