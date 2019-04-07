Новые сериалы 8–14 апреля

В начале недели кабельный канал FX презентует биографическую драму «Фосс и Вердон», а на Netflix выйдет первый сезон зомби-триллера «Чёрное лето». Однако все имеющиеся в ближайшие семь дней премьеры безусловно затмит собой грандиозный старт восьмого сезона «Игры престолов».
Вторник, 9 апреля
драма, биография
В ролях Мишель Уильямс, Сэм Рокуэлл, Норберт Лео Батц, Маргарет Куэлли, Ая Кэш, Нэйт Корддри
Создатель Стивен Левенсон
Музыкальная драма по биографическому роману Сэма Уоссона «Фосс» повествует о романтических и творческих взаимоотношениях прославленного хореографа и режиссёра Боба Фосса и одной из величайших бродвейских звёзд Гвен Вердон.
драма, юридический
В ролях Анна Вуд, Ато Эссонда, Филлипа Су, Люк Митчелл, Дана Дилейни, Раффи Барсумьян
Создатель Крэйг Турк
Процедурал повествует о профессиональной и личной жизни лучших военных юристов страны. Каждый в команде главных героев не просто прокурор, адвокат или следователь, но в первую очередь морпех, а бывших морпехов, как известно, не бывает.
комедия
В ролях Оливер Хадсон, Дженна Фишер, Оливия Кевилл, Ван Кросби, Келси Эсбиль, Сандер Томас
Создатель Эмили Капнек
Второй сезон семейной комедии завершится восемнадцатым эпизодом Welcome Home. Телеканал ABC пока не определился с дальнейшей судьбой сериала.
Четверг, 11 апреля
драма, триллер
В ролях Джейми Кинг, Сал Велес мл., Эйдан Финк, Кэш Хилл, Майкл Аукойн, Джоэль Гань
Создатель Карл Шефер, Джон Хайамс
Постапокалиптический триллер повествует о разлучённой с дочерью молодой матери Роуз, отправившейся в смертельно опасное путешествие, чтобы её найти. Примкнув к небольшой группе выживших, главной героине придётся смириться с ужасающей реальностью и приготовиться к принятию тяжёлых и порой откровенно жестоких решений, чтобы разыскать-таки отнятую у неё дочь.
ситком
В ролях Брайан Стокс Митчелл, Тоун Белл, Одесса Адлон, Нина Добрев, Шерил Ли Ральф, Блэйк Ли
Создатель Коринн Кингсбери
Тринадцатый эпизод This is Fam станет заключительным для первого сезона ситкома с вернувшейся на телевидение Ниной Добрев. Телеканал CBS пока не сообщал, как намерен поступить с проектом.
Пятница, 12 апреля
комедия
В ролях Рэндолл Пак, Констанс Ву, Хадсон Янг, Форрест Вилер, Йен Чен, Эдди Хуанг
Создатель Нахнатчка Кхан
Пятый сезон семейной комедии завершит двадцать вторая серия No Apology Necessary. Дальнейшая судьба сериала пока неизвестна — канал ABC хранит молчание.
комедия
В ролях Минни Драйвер, Джон Росс Боуи, Мейсон Кук, Мика Фоулер, Кайла Кенеди, Седрик Ярбро
Создатель Скотт Силвери
Двадцать второй эпизод U-N-R-- UNREALISTIC завершит третий сезон семейной комедии. Телеканал ABC пока не делал официальных заявлений о будущем многосерийного проекта.
Воскресенье, 14 апреля
драма, фэнтези
В ролях Шон Бин, Марк Эдди, Кит Харингтон, Эмилия Кларк, Лена Хиди, Николай Костер-Вальдау
Создатель Дэвид Бениофф, Д. Б. Уайсс
Сериал основан на цикле романов Джорджа Мартина «Песнь Льда и Пламени».
Действие масштабной фэнтезийной саги проходит на фоне политических интриг и впоследствии гражданской войны в борьбе за власть над вымышленным государством Семь Королевств. Долгая и кровавая история противостояния начинается с того, что король Семи Королевств Роберт Баратеон просит своего старого друга Эддарда Старка стать его новым Десницей — главным советником. Лорду Старку противостоят жена Роберта королева Серсея и её отец лорд Тайвин Ланнистер.
комедия, фантастика
В ролях Джо Мортон, Сурай Шарма, Джавиша Лесли, Вайолетт Бин, Брэндон Майкл Холл, Даниэлла Раббани
Создатель Стивен Лилиен, Брайан Винбрандт
Двадцатая серия Que Sera Sera станет заключительной для первого сезона драмеди. В конце января телеканал CBS продлил сериал на второй сезон.