Новости сериалов — лучшее за неделю

«Ковбой Бибоп» от Netflix обзавёлся сериальным экипажем — зрителей ждут расовое разнообразие и мультикультурность.

Netflix снимет анимационную гей-версию Джеймса Бонда — потоковый сервис заказал 10-серийный шпионский мультик для взрослых.

Эмилии Кларк до сих пор приходится страдать за свои обнажённые сцены в «Игре престолов» — актрису не устают донимать вопросами об откровенных моментах в сериале.

«Ходячих мертвецов» обвиняют в намеренном устранении из сериала важных гей-персонажей — прогрессивным зрителям не по нраву безжалостность сценаристов.

«Слишком стар, чтобы умирать молодым» — трейлер сериала Николаса Виндинга Рефна — авторский криминальный триллер выйдет на Amazon в июне.

Сериал «Сверхъестественное» закрыли, пока он не успел скатиться — это утверждают исполнители главных ролей.

Основные события «Мандалорца» могут развернуться на Татуине — но и другие планеты, по словам источников, стороной не обойдут.

«Готэм» — тизер и промо-арт с Джокером — два оставшихся эпизода сериала представят главного злодея во всей «красе».

«Игра престолов» — промо восьмого сезона «Последствия» и новый постер — если воспринимать промо-материалы буквально, можно подумать, что погибнут все.

«Академия Амбрелла» официально продлена на второй сезон — съёмочный процесс стартует в середине июня.