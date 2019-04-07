Новости сериалов — лучшее за неделю

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В производство запущен отечественный ужастик «Иван Грозный» Новости аниме — лучшее за неделю Новые игры апреля 2019: Mortal Kombat 11 и Days Gone «NOS4A2» — трейлер с датой выхода «Принц драконов» получил третий сезон
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Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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