«Готэм» — тизер и промо-арт с Джокером

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Двухсерийный финал «Готэма», который в апреле навсегда попрощается со зрителями, представляет на суд аудитории кардинально преобразившегося Джокера. Уже есть и тизер с официальным промо-артом.

В сериале канала FOX злодея играет Камерон Монахэн. По сюжету, окончательная трансформация персонажа произошла после того, как Брюс Уэйн (Давид Мазуз) столкнул Джеремайю Валеску в чан с химикатами. Последнему удалось выжить, основательно пожертвовав своим внешним видом.

Пятисезонный приквел Бэтмена о героических, но безуспешных попытках детектива Джима Гордона (Бен Маккензи) спасти погрязший в пороках и преступлениях Готэм всего в двух эпизодах от завершения. Одиннадцатый эпизод покажут 18 апреля, а завершающий двенадцатый — 25 апреля.

Короткий тизер с Джокером:

И тот самый промо-арт: