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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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«Академия Амбрелла» официально продлена на второй сезон

Учитывая настойчивые слухи, тянуть дольше не имело смысла, и Netflix наконец-то официально объявил о продлении супергеройской драмы «Академия Амбрелла» на второй сезон. Съёмки 10-серийного продолжения по одноимённому комиксу Джерарда Уэя от Dark Horse Comics стартуют летом в Торонто.

В первом сезоне шесть участников давно развалившейся команды юных дарований вновь встречаются спустя 17 лет, дабы поприсутствовать на похоронах скоропостижно скончавшегося приёмного отца и основателя «Академии Амбрелла» сэра Реджинальда Харгривза. «Братьям» и «сёстрам» с необычными способностями предстоит разгадать тайну гибели воспитателя и столкнуться с неминуемым концом света.

Во второй сезон точно вернутся Эллен Пейдж, Том Хоппер, Роберт Шиэн, Эмми Рэйвер Лэмпман, Дэвид Кастанеда, Эйдан Галлахер и Джастин Мин. Участников дополнительного актёрского состава объявят чуть позже.

Стив Блэкман («Легион», «Видоизменённый углерод») вернётся к обязанностям шоураннера, а также исполнительного продюсера наряду с Уэем, Джеффом Кингом, Китом Голдбергом и Майком Ричардсоном. Производством по-прежнему заведует Universal Cable Productions.

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Академия Амбрелла
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