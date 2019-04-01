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«Воин» — тизер криминального боевика с новыми кадрами

Кабельный канал Cinemax решил действовать наверняка и к предыдущим видеороликам «Воина» добавил ещё один атмосферный тизер, хотя уже давно успешно продал сериал аудитории. Первая серия криминального боевика выходит в эфир 5 апреля.

Мрачная, кровавая экшен-драма Джастина Лина по рукописям Брюса Ли повествует о междоусобных мафиозных войнах в китайском квартале Сан-Франциско во второй половине XIX века. Едва прибыв из Китая в Америку, молодой мастер боевых искусств Ах Сам (Эндрю Кодзи) оказывается втянут в жестокую борьбу преступных группировок.

В сериале снимаются Оливия Ченг, Джейсон Тобин, Дайан Доан, Киран Бью, Дин Джаггер и другие. Исполнительными продюсерами наряду с Лином числятся сценарист пилота Джонатан Троппер («Банши»), Даниэль Вудроу и Шеннон Ли. Производство контролируют Perfect Storm, Tropper Ink Productions и Bruce Lee Entertainment.

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