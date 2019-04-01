 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
Новости аниме — лучшее за неделю Диванные анимешники. Выпуск 13: Интервью с режиссёром-сценаристом Антоном Ланшаковым Subverse — RPG-пародия на Mass Effect от мастеров CG-порнографии из Studio FOW Презентация State of Play от Sony — просмотр и обсуждение в прямом эфире Apple Arcade — доступ по подписке к 100+ отборных игр для iOS и Mac
3
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Ши-Ра и Непобедимые принцессы» — трейлер второго сезона анимационного ребута

Второй сезон мультсериала «Ши-Ра и Непобедимые принцессы» от Netflix и DreamWorks Animation Television обзавёлся полноценным трейлером. Продолжение выйдет на потоковом сервисе 26 апреля.

Ребут культового приключенческого фэнтези 80-х рассказывает о юной сироте Адоре, чья родина страдает под гнётом злобного Хорда. Однажды девушка находит магический меч, который превращает её в легендарную принцессу-воина Ши-Ра. Вступив в битву со злом, Адора знакомится с другими волшебными принцессами и участниками Сопротивления — своей новой семьёй.

Мультсериал выдержал тест на прогрессивность, десексулизировав персонажей и разбавив скопище немодных гетеросексуалов удалыми представителями ЛГБТ-сообщества. Сценаристом и шоураннером проекта является Ноэль Стивенсон; она же входит в команду исполнительных продюсеров наряду с Чаком Остином («Вселенная Стивена»).

3 Обсудить
Темы
 
Видео Ши-Ра и Непобедимые принцессы
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Ши-Ра и Непобедимые принцессы» — кадры
 
«Ши-Ра и Непобедимые принцессы» — тизер
 
«Ши-Ра и Непобедимые принцессы» — трейлер с новой датой выхода

Тоже интересно

 
Кино Джонни Депп мог сыграть роль Джона Траволты в «Без лица»
 
«Пространство» — тизер-трейлер второго сезона
 
Игры Сапковский всё ещё недолюбливает игры по «Ведьмаку»
 
Кино «Война бесконечности» принесла два миллиарда долларов
 
Генри Кавилл сыграет Геральта в «Ведьмаке» от Netflix
 
Игры Ноль кадров в секунду. Выпуск 121: Кадры против No Man’s Sky
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Лучшие шутки разработчиков и представителей игровой индустрии на первое апреля. Часть 1: ЯпонияМикротранзакции и цензура - появилась новая информация о Wolfenstein: YoungbloodАктер озвучки Bully высказался о желании поработать над второй частьюValve тизерит скорый анонс собственной VR-гарнитурыДeнь, когдa в Fallout 76 остался последний игрок
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru