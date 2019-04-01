«Ши-Ра и Непобедимые принцессы» — трейлер второго сезона анимационного ребута

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Второй сезон мультсериала «Ши-Ра и Непобедимые принцессы» от Netflix и DreamWorks Animation Television обзавёлся полноценным трейлером. Продолжение выйдет на потоковом сервисе 26 апреля.

Ребут культового приключенческого фэнтези 80-х рассказывает о юной сироте Адоре, чья родина страдает под гнётом злобного Хорда. Однажды девушка находит магический меч, который превращает её в легендарную принцессу-воина Ши-Ра. Вступив в битву со злом, Адора знакомится с другими волшебными принцессами и участниками Сопротивления — своей новой семьёй.

Мультсериал выдержал тест на прогрессивность, десексулизировав персонажей и разбавив скопище немодных гетеросексуалов удалыми представителями ЛГБТ-сообщества. Сценаристом и шоураннером проекта является Ноэль Стивенсон; она же входит в команду исполнительных продюсеров наряду с Чаком Остином («Вселенная Стивена»).