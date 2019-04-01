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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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«Мёртв для меня» — трейлер чёрной комедии с Кристиной Эпплгейт и Линдой Карделлини

Потоковый сервис Netflix выкатил полноценный трейлер 10-серийного сериала «Мёртв для меня». Первый сезон чёрной комедии с Кристиной Эпплгейт и Линдой Карделлини в главных ролях выйдет 3 мая.

В центре истории — скорбящая и язвительная вдова Джен (Эпплгейт) и свободолюбивая оптимистка Джуди (Карделлини), которая тоже недавно пережила тяжёлую утрату. Невзирая на разность характеров, главные героини становятся сёстрами по несчастью, и Джуди отчаянно пытается защитить Джен от шокирующей правды, которая может навсегда разрушить её жизнь.

В сериале также снимаются Джеймс Марсден, Эдвард Эснер и Брендон Скотт.

Сценарий написала шоураннер проекта Лиз Фельдман («Две девицы на мели»); она же числится исполнительным продюсером наряду с Эпплгейт, Карделлини, Уиллом Ферреллом, Адамом Маккеем и Джессикой Элбаум. За производство отвечают Gloria Sanchez Prods. и CBS TV Studios.

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