«Мандалорца» могут продлить на второй сезон до премьеры

Портал HN Entertainment объявил себя обладателем эксклюзивной инсайдерской информации касательно «Мандалорца». Источник прямиком из Lucasfilm сообщает, что первый художественный сериал по вселенной «Звёздных войн» получит продление на второй сезон ещё до премьеры. Так это или нет, пока никто подтвердить не возьмётся.

Портал напоминает, что практика подписывать сценаристов, съёмочные группы и актёрский состав на несколько сезонов вперёд вовсе не нова, приводя в пример «Нарков» и «Академию Амбрелла». Оба сериала ушли в разработку с зарезервированным вторым сезоном, хотя официального объявления о продлении в прессе и не озвучивалось.

События приключенческого боевика разворачиваются после гибели Дарта Вейдера и падения Империи, до прихода к власти Первого Ордена. Это повесть о скитаниях одинокого стрелка-мандалорца (Педро Паскаль) на дальних рубежах галактики, неподвластных Новой Республике.

В сериале снимаются Ник Нолти, Джина Карано, Джанкарло Эспозито, Эмили Суоллоу, Карл Уэзерс, Омид Абтахи и Вернер Херцог.

10-серийный первый сезон по сценарию Джона Фавро режиссировали Тайка Вайтити («Тор: Рагнарёк»), Дэйв Филони («Звёздные войны: Повстанцы»), Дебора Чоу («Джессика Джонс»), Рик Фамуйива и Брайс Даллас Ховард. Исполнительными продюсерами наряду с Фавро и Филони числятся Кэтлин Кеннеди и Колин Уилсон. Съёмки заверщились, проект находится на стадии постпродакшена, а премьеру обещают этой осенью на Disney+.