Showtime готовит шпионский триллер «Разведка» о реальных мировых событиях

Кабельный канал Showtime прощается с «Родиной», но не прощается с миром международного шпионажа. На смену уходящему после восьмого сезона шпионскому триллеру приходит новый — под названием «Разведка». Сценаристы уже взялись за работу, а пост шоураннера, главного сценариста и режиссёра закрепили за оскароносным киноделом Марком Боалом («Повелитель бури», «Тройная граница»), для которого это первый проект на телевидении.

Создатели уверяют, что в основу сериала лягут реальные события мирового масштаба, которые расскажут зрителям о скрытых механизмах власти: как шпионаж переплетается с политикой, финансовой сферой, медиа и деятельностью Кремниевой долины. Первый сезон поведает закулисную предысторию американских президентских выборов 2016 года. Наконец-то мир узнает всю правду о русских хакерах и ставленнике Кремля в Белом доме.

Наряду с Боалом в команду исполнительных продюсеров входят Алан Пол («Клиент всегда мёртв») и Джейсон Хорвич («Карточный домик»). Производством занимаются Showtime и Media Res.