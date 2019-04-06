Телеовощи. Выпуск 278: Что делать в темноте?

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:37 —
|Благодарим наших спонсоров
|01:30 —
|Новости
|41:07 —
|Отвечаем на комментарии
|01:04:36 —
|«У Эбби» (Abby's) — 1x01 (премьера)
|01:15:47 —
|«Ханна. Совершенное оружие» (Hanna) — 1x01–02 (премьера)
|01:22:45 —
|«Сумеречная зона» (Twilight Zone) — 1x01–02 (премьера)
|01:56:48 —
|«Диета из Санта-Клариты» — 3x01 (премьера сезона)
|01:59:05 —
|«Волшебники» — 4x11
|02:06:41 —
|«Миллиарды» — 4x03
|02:14:47 —
|«Новобранец» — 1x18
|02:25:24 —
|«Звёздный путь: Дискавери» — 2x11
|02:38:11 —
|«Падение ордена» — 2x02
|02:52:53 —
|«Хэппи!» — 2x01
|03:00:29 —
|«Роковой патруль» — 1x06–07
|03:10:10 —
|«Уэйн» — 1x07–10 (финал сезона)
|03:33:26 —
|«Прослушка» — 1x08
|03:41:12 —
|«Легенды завтрашнего дня» — 4x03 (впечатления Юрия и Льва)
|03:48:16 —
|«Аватар: Легенда об Аанге» — 1x14 (впечатления Льва)
|03:55:12 —
|«Звёздный путь» — 3x11 (впечатления Юрия)
|04:03:34 —
|«Твин Пикс» — 3x12 (впечатления Ларисы)
|04:12:52 —
|«Вероника Марс» — 3x17 (впечатления Михаила)
|04:24:53 —
|Благодарим наших спонсоров
|Дополнительный контент для спонсоров на «Патреоне»
|00:09 —
|«Булл» — 3x18
|14:10 —
|«Хорошие девочки» — 2x05
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