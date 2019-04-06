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Netflix расширяет свою видеотеку русскоязычными мультсериалами «Слишком стар, чтобы умирать молодым» — трейлер сериала Николаса Виндинга Рефна Новое аниме весны 2019 года «Мёртвые не умирают» — трейлер и постер комедийного ужастика от Джима Джармуша В производство запущен отечественный ужастик «Иван Грозный»
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СЕРИАЛЫ
 
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Netflix расширяет свою видеотеку русскоязычными мультсериалами

Видеотека российских сериалов потокового сервиса Netflix продолжает неуклонно расширяться. Новым приобретением, теперь доступным для просмотра зрителям из 190 стран мира, стала анимационная семейная комедия «Джинглики».

Популярный мультсериал, над которым работает целая команда режиссёров и сценаристов в составе Антона Верещагина, Давида Карапетяна, Майи Туркиной, Олега Роя, Амины Верещагиной, Анастасии Зубковой и Екатерины Неволиной, стартовал в 2017 году. Он рассказывает о приключениях джингликов — компании талантливых жителей волшебного города Джингл-Сити.

Ранее в каталоги стримингового гиганта попали анимационные «Маша и медведь», «Ми-ми-мишки», «Лео и Тиг», «Смешарики» и Yoko. Их дополняет блок художественных сериалов отечественного производства, среди которых «Троцкий», «Лучше, чем люди» и «Хождение по мукам».

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Джинглики
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Netflix расширяет свою видеотеку русскоязычными мультсериалами

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