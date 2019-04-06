Создатели «Мира Дикого Запада» подписали 150-миллионный контракт с Amazon

Карьера создателей «Мира Дикого Запада» Джонатана Нолана и Лизы Джой уверенно идёт в гору. После двух успешных сезонов на кабельном канале HBO на пару продюсеров-режиссёров-сценаристов положил глаз Amazon и отвалил немаленькую сумму — $ 150 миллионов за пять лет сотрудничества.

Теперь супруги будут заниматься созданием оригинального контента для потокового сервиса, а начнут с научно-фантастической драмы «Периферийные устройства» (The Peripheral) по одноимённому роману Уильяма Гибсона. Однако поклонники «Мира Дикого Запада» могут не переживать — своё детище Нолан и Джой бросать не планируют и уже этой весной начнут снимать третий сезон технотриллера.

Послужной список младшего Нолана внушителен — как известно, он написал сценарии к пяти фильмам брата, среди которых «Тёмный рыцарь», «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды», «Престиж» и «Интерстеллар».

А у Джой в скором времени случится полнометражный режиссёрский дебют — уже этой осенью под её руководством начнутся съёмки триллера Reminiscence с Хью Джекманом и Ребеккой Фергюсон в главных ролях.