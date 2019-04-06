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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:
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Лорен Коэн ещё не закончила с «Ходячими мертвецами»

Исполнительница роли Мэгги Лорен Коэн, покинувшая (как мы думали, насовсем) зомби-триллер «Ходячие мертвецы» в девятом сезоне после продолжительных и безуспешных переговоров о прибавке, оказывается, ещё не сожгла все мосты:

Есть множество разных способов [как это может случиться]. Я по-прежнему часть этой вселенной. Я так взволнована, потому что мы обсуждаем различные варианты.

Я думаю о Мэгги постоянно. Она словно всегда внутри меня. Звучит странно, но так и есть. Её история по-прежнему не завершена… Так что, я определённо ещё не закончила.

Пока не совсем понятно, какие именно «варианты» имеются в виду. Есть подозрение, что речь может идти не о самих «Ходячих мертвецах», а их гипотетическом женском спин-оффе.

Так или иначе, актриса явно решила подстраховаться на тот случай, если её новый сериал — «Виски Кавалер» от ABC — не доживёт до второго сезона. Но умерила ли Коэн зарплатные аппетиты или попробует снова уговорить продюсеров на свои условия? В прошлый раз, поговаривают, она требовала зарплату уровня Эндрю Линкольна и Нормана Ридуса, и все мы знаем, чем это обернулось.

«Ходячие мертвецы», тем временем, хоть и продолжают обновлять собственные рейтинговые минимумы, вовсе не собираются прекращать своё шествие — десятый сезон самому успешному сериалу на кабеле давно обеспечен.

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Ходячие мертвецы
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