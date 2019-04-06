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Первоисточники: wegotthiscovered.comwegotthiscovered.com Прямая ссылка на новость:
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Основные события «Мандалорца» могут развернуться на Татуине

Накануне официальных мероприятий в рамках Star Wars Celebration многосерийный «Мандалорец» заполучил в свою копилку ещё парочку слухов, полученных от надёжных источников и оперативно разлетевшихся по информационным порталам.

Инсайдеры нашептали, будто основные события сериала будут происходить на родине Скайуокеров Татуине. Блуждавшие по сети снимки со съёмочной площадки скорее подтверждают, чем отрицают это утверждение. Помимо Татуина в сериале, само собой, присутствуют и другие локации. Сообщается о планетах, похожих на покрытый лесами спутник Эндора и родину вуки Кашиик.

Кое-что рассказали и о персонажах сериала. В частности, источники утверждают, что дроид-наёмник IG-88, которого озвучивает Тайка Вайтити, станет кем-то вроде напарника главного героя, которого играет Педро Паскаль. Ожидается появление и других охотников за головами из банды, появлявшейся в пятом киноэпизоде саги.

События приключенческого боевика по вселенной «Звёздных войн» разворачиваются после падения Империи, до прихода к власти Первого Ордена. Центральный персонаж истории — одинокий стрелок-мандалорец (Паскаль), скитающийся по дальним рубежам галактики, неподвластным Новой Республике.

В 10-серийном сериале Lucasfilm снимаются Ник Нолти, Джина Карано, Джанкарло Эспозито, Эмили Суоллоу, Карл Уэзерс, Омид Абтахи и Вернер Херцог.

Сценарий написал Джон Фавро. Первый сезон сняли Тайка Вайтити, Дэйв Филони, Дебора Чоу, Рик Фамуйива и Брайс Даллас Ховард. Исполнительными продюсерами помимо Фавро и Филони выступают Кэтлин Кеннеди и Колин Уилсон. Премьера сериала состоится на Disney+ этой осенью.

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Мандалорец
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