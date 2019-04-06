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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:
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«Ходячих мертвецов» обвиняют в намеренном устранении из сериала важных гей-персонажей

Внимание! Текст содержит спойлеры к девятому сезону. Разнесчастные «Ходячие мертвецы» страдают отнюдь не только от ощутимого падения рейтингов. В последнее время поклонники сериала принялись критиковать авторов за жестокое обращение с ЛГБТ-персонажами. Интернет-активную часть аудитории возмутила гибель сразу двух геев за сезон.

Зрители громко негодуют в связи с последними трагическими событиями из жизни выживацев в зомби-мире, характеризуя политику авторов как реализацию расхожего тропа «похорони своих геев» (bury your gays). Речь идёт о гибели закрепившейся в основном составе с 2013 года лесбиянки Тары (Аланна Мастерсон), которую прикончила Альфа (Саманта Мортон), глава Шепчущихся. Ей предшествует гибель гея Пола «Иисуса» Ровиа (Том Пэйн), после которой — а это уже никуда не годится — в основном составе остался всего один открытый гей Аарон (Росс Марканд).

Нынешний шоураннер сериала Анджела Канг объяснила гибель Тары сюжетной необходимостью, стратегическим расчётом со стороны Альфы и отметила, что для авторской команды, где в соответствии с нынешней политикой строгой инклюзивности своих геев хватает, эти сценарные решения также были важны и значимы.

Наш сериал отличается разнообразием и репрезентативностью в вопросах меньшинств, и мы очень этим гордимся. Для сериала, затрагивающего темы жизни и смерти и рассказывающего о людях, героически сражающихся и погибающих, это всегда тяжело. Кого бы ты ни решил вывести из повествования, может оказаться представителем какой-либо недостаточно представленной на телевидении социальной группы.

 
Анджела Канг, невиноватая

Шоураннер попыталась воззвать к здравому смыслу зрителей и объяснить, что сериал не в состоянии выполнять функцию ЛГБТ-заповедника, все представители которого неприкосновенны ввиду нетрадиционных предпочтений в сексе.

Десятый сезон жестокой к геям зомби-драмы стартует на кабельном канале AMC в октябре.

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Ходячие мертвецы
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