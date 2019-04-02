«Игра престолов» — промо восьмого сезона «Последствия»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал HBO продолжает бессовестно нагнетать атмосферу безысходности, выпустив свежее официальное промо восьмого сезона «Игры престолов». В ролике нет ни одного кадра из сериала, вместо этого преимущественно статичные кадры рисуют трагическое окончание великой битвы за Винтерфелл и, что хуже всего, намекают на гибель некоторых важных персонажей. Или безжалостно вводят в заблуждение, заставляя зрителей страдать раньше времени.

До премьеры заключительного восьмого сезона фэнтезийного эпика рукой подать — первый эпизод грандиозного шестисерийного финала выйдет в конце следующей недели, 14 апреля.