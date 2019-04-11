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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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HBO продлил комедию «Барри» на третий сезон

Второй сезон чёрной комедии Билла Хейдера «Барри» едва успел стартовать, а кабельный канал HBO уже позаботился о его будущем, оформив заказ на съёмки третьего сезона. Такому решению немало поспособствовал успех сериала у зрителей и критиков, а также три статуэтки «Эмми».

Главный герой истории — бывший морпех Барри (Хейдер), до недавнего времени подрабатывавший заказными убийствами. Решив завязать с прошлым, киллер отправляется в Лос-Анджелес на очередной заказ, где случайно знакомится с миром театра, который, как он считает, наконец-то поможет его жизни обрести смысл. Какое-то время Барри приходится совмещать «основную профессию» и новое хобби, но во втором сезоне он намерен полностью посвятить себя театру, правда, и это решение не обойдётся без жертв.

В сериале снимаются Генри Уинклер, Стивен Рут, Сара Голдберг, Энтони Кэрриган и Гленн Флешлер. Билл Хейдер («Оно 2») снимает сериал по собственному сценарию, который пишет в соавторстве с Алеком Бергом («Кремниевая долина»). Оба выступают исполнительными продюсерами проекта.

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Барри
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