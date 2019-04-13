«Эйфория» — тизер драмы HBO с Зендаей в главной роли

Кабельный канал HBO, по обыкновению, не скромничает, и даже его «подростковые» сериалы, подросткам лучше не смотреть. Так, новая драма «Эйфория» наглядно покажет, каково быть учеником старшей школы, когда на дворе 2019 год. Тут вам полный набор: наркотики, секс, психологические травмы, самоидентификация, соцсети, дружба и, конечно же, любовь.

Возглавляет актёрский ансамбль певица и актриса Зендая («Человек-паук: Возвращение домой»), компанию которой составят Мод Апатоу, Ангус Клауд, Эрик Дэйн, Алекса Деми, Джейкоб Элорди, Сторм Рейд и другие малоизвестные личности.

Создатель сериала — Сэм Левинсон («Нация убийц»); пилотный эпизод срежиссировала Августина Фриззелл. Премьера многосерийной драмы намечена на 16 июня