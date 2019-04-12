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Первоисточники: hnentertainment.cowww.marvel.com Прямая ссылка на новость:
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Том Хиддлстон официально вернётся к роли Локи в мини-сериале на Disney+

Поклонники талантов Тома Хиддлстона могут спать спокойно. На презентации Disney+ Кевин Файги лично подтвердил, что актёр вернётся к роли Локи в своём сольном мини-сериале, официально ушедшем в разработку в прошлом ноябре. Таким образом, ходившие прежде слухи о том, что в проект на титульную роль вместо Хиддлстона возьмут юного актёра, не подтвердились.

Впрочем, этот вариант всё ещё возможен, если авторы сериала выберут нелинейное повествование или решат начать рассказ с юных лет главного героя, где его и впрямь может сыграть какое-нибудь юное дарование. Названия и синопсиса у проекта пока нет. Ранее сообщалось, что сериал расскажет об эпических похождениях великого обманщика и перевёртыша, появлявшегося то тут, то там в жизни человечества и влиявшего на различные исторические события.

Шоураннером, по неофициальным данным, назначен Майкл Уолдрон («Рик и Морти»); он же пишет сценарий пилота, а также выступает создателем и исполнительным продюсером марвеловского проекта.

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