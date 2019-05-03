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«Джетт» — тизер криминальной драмы с Карлой Гуджино

Кабельный канал Cinemax выкатил многообещающий тизер девятисерийной криминальной драмы «Джетт». Титульную партию в сериале исполняет Карла Гуджино («Призрак дома на холме»). Точной датой выхода проект пока так и не обзавёлся, но ролик сообщает, что премьеру стоит ждать в июне.

Остросюжетная история поведает о профессиональной воровке мирового класса Дейзи «Джетт» Ковальски (Гуджино). Она прагматична, полагается лишь на себя и далека от сентиментальности, но с некоторых пор пересмотрела свои жизненные приоритеты. Отсидев срок, Джетт решает порвать с прошлым и посвятить всё время маленькой дочери, но вынуждена вновь взяться за старое по требованию крайне настойчивых и столь же опасных нанимателей.

В сериале снимаются Джанкарло Эспозито, Елена Анайя, Майкл Аронов, Гайте Янсен, Крис Бакус, Джил Беллоуз, Джоди Тёрнер-Смит, Джентри Уайт, Вайолет Макгроу, Люси Уолтерс и Мустафа Шакир.

Сериал срежиссирвоал Себастьян Гутьеррес («Готика») по собственному сценарию. Он также числится исполнительным продюсером проекта наряду с Гуджино, Марком Штерном, Стюартом Фордом и Дэной Брунетти. Производство на контроле у Global Road Entertainment.

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Видео Джетт
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