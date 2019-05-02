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Завершились съёмки финального эпизода «Теории большого взрыва»

Спустя 12 сезонов и 279 эпизодов в эфире «Теория большого взрыва» завершает своё триумфальное шествие, став самой долгоиграющей мультикамерной комедией в истории. Финальный эпизод уже отснят, а актёрский состав грустит и предаётся воспоминаниям:

Кадры из сериала «Теория большого взрыва» Кадры из сериала «Теория большого взрыва» Кадры из сериала «Теория большого взрыва»

Чтобы хоть как-то скрасить горечь расставания Джиму Парсонсу, Келли Куоко, Джонни Галэки, Саймону Хелбергу, Куналу Нэйэру, Майем Биалек и Мелиссе Рауш выдали по именной звезде Аллее славы — они стали первыми, кто удостоился подобной чести за достижения в области телевидения.

Финальный эпизод ветерана CBS выйдет в эфир 16 мая, а сразу после будет показан получасовой спецвыпуск с большим количеством интервью, роликов и туров по съёмочной площадке, который раскроет некоторые тайны сериала и поделится самыми яркими воспоминаниями его звёзд.

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