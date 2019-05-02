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Первоисточники: deadline.comvariety.com Прямая ссылка на новость:
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Приключенческое фэнтези «Виллоу» от Lucasfilm может превратиться в сериал для Disney+

Несостоявшаяся фэнтези-трилогия Джорджа Лукаса, начало которой положил недобравший в прокате фильм «Виллоу», может возродиться и обеспечить себе долгую жизнь на малых экранах. Поговаривают о вероятном появлении сериала по сказочной вселенной на потоковом сервисе Disney+.

Рон Ховард, снявший фильм по сюжету Лукаса, рассказал в подкасте канала MTV Happy Sad Confused, что сосценарист «Хана Соло» Джон Кэздан предлагал ему заняться многосерийным ребутом вышедшего в 1988 году фильма:

Думаю, это было бы здорово. Вообще-то, Джордж [Лукас] не раз говорил о возможном сериале «Виллоу», который был бы более глубоким и сосредоточенным на персонажах. У Джона Кэздана, как я понял, есть определённые идеи, вдохновлённые фильмом, и было бы действительно очень круто попробовать.

Оригинальная постановка с Уорвиком Дэвисом, Джоанн Уолли и Вэлом Килмером рассказывает о скромном фермере и начинающем волшебнике Виллоу, который помогает защитить новорождённое дитя от могущественной злой колдуньи. Девочке предначертано погубить волшебницу-тиранку, которая не остановится ни перед чем, чтобы разыскать и уничтожить ребёнка.

Ховард подтвердил, мол, переговоры о возможном многосерийном формате фэнтези и впрямь ведутся, а также сообщил, что Дэвис почти наверняка вернётся к исполнению титульной партии в будущем сериале.

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Темы
 
Виллоу
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