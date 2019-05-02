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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Барак и Мишель Обама займутся сериалами для Netflix

Барак и Мишель Обама решили направить свою неуёмную энергию в иное, далёкое от политики русло — бывшая президентская чета займётся производством контента для Netflix. О том, что их продюсерская компания Higher Ground заключила многолетний контракт с потоковым сервисом, стало известно ещё год назад. И вот теперь появилась информация о запущенных в разработку проектах, среди которых — два сериала.

Драма «Расцвет» (Bloom) о мире моды Нью-Йорка периода Второй мировой войны наглядно продемонстрирует барьеры, с которыми неизбежно сталкивались женщины и афроамериканцы в то непростое время. Сценаристом и исполнительным продюсером выступит оскароносная Кэлли Хоури («Тельма и Луиза», «Нэшвилл») при участии Клемента Вирго («Прослушка», «Миллиарды») и Джулианы Майо.

Сериал-антология «Незамеченные» (Overlooked) — адаптация одноимённой колонки некрологов New York Times — расскажет истории выдающихся людей, о чьих смертях не писали газеты. Исполнительными продюсерами значатся Лиза Чейсин («Цыганка») и Джой Горман («13 причин почему»).

А вот что говорит по этому поводу сам мистер Обама:

Затрагиваемые темы касаются расы и класса, демократии, гражданских прав. И мы надеемся, что каждый из этих проектов будет не просто развлекать, но и обучать, объединять и вдохновлять каждого из нас.

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Расцвет Незамеченные
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Барак и Мишель Обама займутся сериалами для Netflix

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