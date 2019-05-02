«Тепло наших тел» уходит на малые экраны

Страдающих от недостатка репрезентации зомби на телеэкранах наверняка порадует тот факт, что недавно основанная производственная студия Джонатана Левина Megamix возьмётся за разработку многосерийной версии фильма «Тепло наших тел», снятого Левином по собственному сценарию.

В целом это пока всё, что известно о проекте. Ни синопсиса, ни творческой команды у будущего сериала ещё нет. Неясно также, какую форму примет повествование: сиквел, приквел, спин-офф, ребут или что-нибудь другое.

Кинолента 2013 года рассказывает историю любви на фоне зомби-апокалипсиса. Между девушкой Джули и спасшим её ходячим мертвецом, для которого, казалось бы, всё давно потеряно, возникает романтическая привязанность, которая позволяет парню в буквальном смысле вернуться к жизни. Главные роли в фильме сыграли Тереза Палмер и Николас Холт.