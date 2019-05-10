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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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TBS попрощался с «Энджи Трайбекой»

Кабельный канал TBS объявил о закрытии «Энджи Трайбеки» после четвёртого сезона. 10-серийное продолжение вышло в конце декабря, и до сих пор о проекте ничего не было слышно. На решение попрощаться с сериалом, судя по всему, повлияли не слишком впечатляющие рейтинговые результаты.

Абсурдная комедия о стражах правопорядка в духе «Полицейского отряда!» и киносерии «Голый пистолет» повествует о сумасшедших буднях полицейского управления в Лос-Анджелесе, где детектив-суперпрофессионал Энджи Трайбека (Рашида Джонс) с неизменным успехом раскрывает преступления любого уровня сложности.

В сериале снимались Джер Бёрнс, Деон Коул и Эндри Вермелен, а также немалое количество приглашённых звёзд, среди которых Джеймс Франко, Крис Пайн, Роуз Бирн и Альфред Молина. Шоураннером сериала выступила Айра Унгерилидер («Друзья», «Как я встретил вашу маму»), а исполнительными продюсерами — Нэнси и Стив Кареллы.

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Энджи Трайбека
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