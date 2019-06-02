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Новые сериалы 3–9 июня

Премьера на неделе всего одна — мыльная драмеди «Городские истории» от потокового сервиса Netflix, повествующая о прелестях современного прогрессивного общества. Вдобавок на экраны возвращаются «Рассказ служанки», «Большая маленькая ложь», «Чёрное зеркало» и «Последний кандидат».

Среда, 5 июня

 
Сезон3
Hulu
Рассказ служанки The Handmaid’s Tale

драма, научная фантастика

В ролях Элизабет Мосс, Макс Мингелла, Энн Дауд, Джозеф Файнс, Ивонн Страховски, Самира Уайли

Создатель Брюс Миллер

В основу сериала лёг одноимённый роман Маргарет Этвуд о безрадостном мире будущего, где существует тоталитарное государство Гилеад, управляемое духовенством. С рождаемостью у человечества проблемы — большинство женщин бесплодны. Главная героиня Оффред — одна из немногих, кто в состоянии зачать и выносить ребёнка, а потому направлена государством в спецлагерь для подготовки служанок, должных рожать потомков для представителей элиты, чьи жёны стерильны. Цель протагонистки — выжить и отыскать потерянную дочь.

Видео

 
Сезон5
Channel 4, Netflix
Чёрное зеркало Black Mirror

драма, триллер, научная фантастика

В ролях Рори Киннер, Линдсей Дункан, Том Гудман-Хилл, Анна Уилсон-Джонс, Дэниел Калуя, Хейли Этвелл

Создатель Чарли Брукер

За последние годы технологии всесторонне изменили нашу жизнь, прежде чем мы успели опомниться и усомниться в них. В каждом доме, на каждом столе, на каждой ладони есть плазменный телевизор, монитор компьютера, дисплей смартфона — чёрное зеркало нашего существования в двадцать первом веке. Наша связь с реальностью неизбежно меняется.

Видео

Пятница, 7 июня

 
Премьера+
Netflix
Городские истории Tales of the City

комедия, драма

В ролях Лора Линни, Эллен Пейдж, Дональд Моффат, Олимпия Дукакис, Хлои Уэбб, Маркус Д'Амико

Создатель Лорен Морелли, Энди Паркер

Спустя годы главная героиня Мэри Энн возвращается в родной Сан-Франциско, чтобы воссоединиться с взрослой дочерью и бывшим мужем. Двадцать лет назад Мэри Энн бросила родных и уехала строить карьеру в Коннектикут, но её планам не суждено было сбыться. Теперь же. страдая от кризиса среднего возраста и тоски по былому, она пытается восстановить утраченные связи с семьёй и своей прошлой жизнью.

Видео

 
Сезон3
ABC
Последний кандидат Designated Survivor

драма, триллер

В ролях Кифер Сазерленд, Наташа Макэлхон, Мэгги Кью, Адан Канто, Италия Риччи, Ламоника Гарретт

Создатель Дэвис Гуггенхайм

Рядовой служащий Белого дома в одночасье совершает головокружительный карьерный взлёт. Во время ежегодного послания президента к Конгрессу происходит масштабный теракт. Погибают и глава государства, и все, кто мог бы при случае заменить его на высшем посту. И вот обычный человек оказывается в необычных обстоятельствах: ещё вчера главный герой был всего-навсего винтиком в громадной государственной машине, а сегодня ему придётся её возглавить.

Видео

 
Конец сезона1
Cinemax
Воин Warrior

драма, боевик, исторический

В ролях Эндрю Кодзи, Оливия Ченг, Дайан Доан, Киран Бью, Дин Джаггер, Лэнгли Кирквуд

Создатель Джонатан Троппер

Первый сезон криминального боевика завершится 10-м эпизодом If You're Going to Bow, Bow Low. В апреле кабельный канал Cinemax продлил сериал на второй сезон.

Видео

Вторник, 9 июля

 
Сезон2
HBO
Большая маленькая ложь Big Little Lies

мини-сериал, детектив, комедия

В ролях Николь Кидман, Риз Уизерспун, Шейлин Вудли, Александр Скарсгард‬, Джеймс Таппер, Лора Дерн

Создатель Дэвид Э. Келли

Это история о трёх матерях детей-дошкольников, чьи внешне идеальные жизни — лишь фасад для тёмных тайн и секретов, которые непременно вырвутся наружу, стоит произойти одному из ряда вон выходящему событию — убийству на вечере сбора средств в детском саду.

Видео

 
Сезон3
TNT
Когти Claws

драма, комедия, криминал

В ролях Ниси Нэш, Кэрри Престон, Гарольд Перрино, Джуди Рейес, Дженнифер Лайон, Карруче Тран

Создатель Элиот Лоуренс

Сюжет рассказывает о нескольких работницах маникюрного салона в Южной Флориде, решивших потеснить представителей противоположного пола в традиционно мужском мире организованной преступности.

Видео

 
Конец сезона4
Showtime
Миллиарды Billions

детектив, драма

В ролях Пол Джаматти, Дэмиэн Льюис, Мэгги Сифф, Малин Акерман, Тоби Леонард Мур, Дэвид Костабайл

Создатель Брайан Коппельман, Дэвид Левин, Эндрю Соркин

Четвёртый сезон финансовой драмы завершит 12-я серия Extreme Sandbox. В начале мая кабельный канал Showtime обеспечил проекту продление на пятый сезон.

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