Новые сериалы 3–9 июня

Сезон 3

ABC

Рядовой служащий Белого дома в одночасье совершает головокружительный карьерный взлёт. Во время ежегодного послания президента к Конгрессу происходит масштабный теракт. Погибают и глава государства, и все, кто мог бы при случае заменить его на высшем посту. И вот обычный человек оказывается в необычных обстоятельствах: ещё вчера главный герой был всего-навсего винтиком в громадной государственной машине, а сегодня ему придётся её возглавить.