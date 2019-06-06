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Горан Вишнич снимется в комедии Кэт Деннингс «Куколка»

Горан Вишнич («Вне времени», «Диета из Санта-Клариты») влился в горячий коллектив 10-серийной комедии «Куколка» потокового сервиса Hulu. Актёр составит компанию исполнительницам главных ролей Кэт Деннингс («Две девицы на мели»), Бренде Сонг («Настоящий гений») и Лекс Скотт Дэвис («Тренировочный день»).

Сериал сосредоточится на молодой женщине (Деннингс), брошенной парнем после очень долгих отношений. Благодаря этому героиня вспоминает, что у неё когда-то были подруги — напористая и женственная Мэдисон (Сонг) и эпатажная Стелла (Дэвис) — и заново открывает для себя мир женской дружбы.

Вишнич сыграет доктора Колина Брукса. Никаких подробностей о персонаже пока нет, так что он может оказаться хоть врачом, как когда-то в «Скорой помощи», хоть физиком-ядерщиком.

Шоураннером сериала по сценарию Джордан Уэйс («Земляне») выступает Айра Ангерлейдер («Как я встретил вашу маму»). Первый эпизод режиссирует Мэтт Спайсер, остальные — Стефани Лэйн («Вице-президент»). Все они числятся исполнительными продюсерами проекта вместе с Деннингс, Марго Робби, Томом Акерли, Бреттом Хедбломом, Скоттом Морганом, Брайаном Унклессом и Николь Кинг. ABC Signature Studios должна начать съёмки уже в этом году.

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Куколка
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