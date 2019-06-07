NBC готовит сериал по роману Дэна Брауна «Утраченный символ»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Произведения Дэна Брауна дозрели до телевизионных экранов. Телеканал NBC запускает в разработку многосерийную драму «Лэнгдон» на основе книжного триллера Брауна «Утраченный символ» (The Lost Symbol).

Сериал-приквел расскажет о молодых годах Роберта Лэнгдона, известного гарвардского профессора религиозной символики, хорошо знакомого не только читателям, но и зрителям по киноэкранизациям «Код Да Винчи», «Ангелы и демоны» и «Инферно». Главный герой оказывается втянутым в смертельно опасную головоломку после похищения его наставника Питера Соломона. Под давлением ЦРУ Лэнгдон берётся распутывать загадку, которая приведёт его к раскрытию ужасающего заговора.

Сценарной адаптацией займётся Дэниэл Церон («Декстер», «Константин»). Автор литературного первоисточника входит в команду исполнительных продюсеров проекта. Производство берут на себя Imagine Television Studios, CBS TV Studios и Universal Television.