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NBC готовит сериал по роману Дэна Брауна «Утраченный символ»

Произведения Дэна Брауна дозрели до телевизионных экранов. Телеканал NBC запускает в разработку многосерийную драму «Лэнгдон» на основе книжного триллера Брауна «Утраченный символ» (The Lost Symbol).

Сериал-приквел расскажет о молодых годах Роберта Лэнгдона, известного гарвардского профессора религиозной символики, хорошо знакомого не только читателям, но и зрителям по киноэкранизациям «Код Да Винчи», «Ангелы и демоны» и «Инферно». Главный герой оказывается втянутым в смертельно опасную головоломку после похищения его наставника Питера Соломона. Под давлением ЦРУ Лэнгдон берётся распутывать загадку, которая приведёт его к раскрытию ужасающего заговора.

Сценарной адаптацией займётся Дэниэл Церон («Декстер», «Константин»). Автор литературного первоисточника входит в команду исполнительных продюсеров проекта. Производство берут на себя Imagine Television Studios, CBS TV Studios и Universal Television.

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Темы
 
Лэнгдон
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