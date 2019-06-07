Элизабет Хёрли сыграет суперзлодейку в третьем сезоне «Беглецов»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В супергеройской драме «Беглецы» важное пополнение — в 10-серийный третий сезон сериала записалась Элизабет Хёрли («Королевская семья»), которая сыграет могущественную суперзлодейку.

Экранизация одноимённого комикса Marvel повествует о рассорившихся подростках, вынужденных вновь сдружиться перед лицом общей опасности — собственным родителями-суперзлодеями. В продолжении истории появится Моргана Ле Фэй (Хёрли) — ученица легендарного мага Мерлина, одна из величайших волшебниц всех времён. Она умеет заколдовывать вещи, управлять мистической энергией и астральными проекциями. Фамильяр Морганы — чёрный ворон.

В сериале снимаются Рензи Фелиз, Лирика Окано, Вирджиния Гарднер, Ариэла Барер, Грегг Салкин, Аллегра Акоста, Энни Вершинг, Райан Сэндс, Энджел Паркер, Эвер Кэррадайн, Джеймс Марстерс и другие. Создателями, сценаристами и шоураннерами выступают Джош Шварц и Стефани Сэвидж. За производство отвечают Marvel TV и ABC Signature Studios.