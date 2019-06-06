«Болотную тварь» закрыли после первого сезона

Едва успевший стартовать фантастический триллер «Болотная тварь» ушёл на дно — потоковый сервис DC Universe отказался от заказа второго сезона. По неофициальной версии, приговор проекту вынесли продюсеры WarnerMedia/AT&T, которым не пришлось по вкусу выбранное авторами направление. По слухам, кое-кто из боссов хотел, чтобы сериал больше походил на продукцию The CW.

О проблемах с проектом стало известно ещё перед премьерой, когда выяснилось, что по инициативе продюсеров Warner Bros. TV первый сезон сократили с 13 до 10 эпизодов из-за творческих разногласий. Тогда пришлось спешно переписывать сценарий и переснимать финал.

Сериал повествует о биологе Эбби Аркан (Кристал Рид), вернувшейся на родину в Луизиану, где она вместе с учёным Алеком Холландом (Энди Бин) исследует обнаруженный на местных болотах смертельный вирус. Трагическая гибель коллеги повергает Эбби в шок, но спустя время девушка обнаруживает, что Алек не погиб, а переродился в кошмарного болотного монстра.

Над первым сезоном работали Гари Доберман («Оно»), Марк Верхайден («Сорвиголова»), Джеймс Ван («Аквамен») и Лен Уайзман («Другой мир»).