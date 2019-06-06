«Джессика Джонс» — трейлер и постер финального сезона

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Новый злодей, новый любовный интерес и старые проблемы самоидентификации. Стриминговый сервис Netflix выпустил официальные трейлер и постер третьего сезона «Джессики Джонс». Финальная глава марвеловского телекомикса выходит 14 июня.

В продолжении детективной драмы о пьющей частной сыщице и проблемной супергероине Джессика Джонс (Кристен Риттер) столкнётся с высокоинтеллектуальным психопатом, с которым в одиночку ей не справиться. Джессике необходима помощь Триш (Рэйчел Тейлор), а с подругой юности у неё сейчас крайне непростые взаимоотношения.

В сериале также снимаются Кэрри-Энн Мосс, Эка Дарвилл, Джереми Бобб, Бенджамин Уокер и другие. Шоураннером значится Мелисса Розенберг («Декстер»).

Постер: