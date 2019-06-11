Сериал «Монстры корпорации» продлён на третий сезон

Было бы преступлением не одарить третьим сезоном одну из лучших комедий последних лет — блестящую офисную сатиру «Монстры корпорации» от Comedy Central. Мгновенно завоевав расположение зрителей едким юмором и безапелляционной прямотой, сериал ещё в свой первый год стал самой рейтинговой комедией на кабеле в возрастной категории 18-34 лет. Второй сезон не только удержал планку, но и поднял её на практически недостижимый уровень — 100% свежести на Rotten Tomatoes как от критиков, так и от зрителей.

Сериал рисует весьма безрадостную, но типичную для современных мегаполисов картину — стремящаяся к мировому господству бессердечная корпорация во главе с деспотичным руководителем и его преданными лизоблюдами-заместителями, лишёнными даже намёка на какие-либо чувства. А внизу пищевой цепочки — апатичные офисные клерки, смирившиеся с бессмысленностью своего существования.

Авторами весьма оригинального проекта выступают Пэт Бишоп вместе с исполнитеями главных ролей Мэттом Ингебретсоном и Джейком Вайсманом. Актёрский состав также включает Энн Дудек, Адама Ластика, Лэнса Реддика и Апарну Нанчерлу.

К сожалению, третьим сезоном всё и закончится — последние эпизоды сериала выйдут в эфир в следующем году.