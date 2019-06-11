«Воин» — превью 2-го сезона криминальной экшен-драмы

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Первый сезон криминальной драмы «Воин» едва завершился, а кабельный канал Cinemax уже соблазняет зрителей анонсом второго сезона. Съёмки оного идут полным ходом в Южной Африке. Актёры обещают увлекательное продолжение, полное интриг, напряжения, опасностей и, конечно, экшена.

Драматический боевик Джастина Лина по рукописям Брюса Ли повествует о мафиозных войнах в китайском квартале Сан-Франциско во второй половине XIX века. Едва прибывшего из Китая в Америку молодого мастера боевых искусств Ах Сама (Эндрю Кодзи) обманом втягивают в преступную междоусобицу.

В сериале также снимаются Оливия Ченг, Джейсон Тобин, Дайан Доан, Киран Бью, Дин Джаггер и другие. Исполнительными продюсерами наравне с Лином выступают шоураннер проекта Джонатан Троппер («Банши»), Даниэль Вудроу и Шеннон Ли. Второй сезон выйдет в следующем году.