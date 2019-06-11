«Легион» — ролик о создании и баннеры 3-го сезона

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Заключительная глава супергеройской драмы «Легион» обзавелась роликом о создании со свежими кадрами и комментариями от участников основного актёрского состава и создателя сериала Ноя Хоули. Творческая команда рассказывает, что ждёт центральных персонажей в продолжении истории.

Третий сезон сериала по одноимённому марвеловскому комиксу о сверхмощном мутанте Дэвиде Хэллере снимаются Дэн Стивенс, Рэйчел Келлер, Обри Плаза, Билл Ирвин, Джереми Харрис, Эмбер Мидфандер, Кэти Аселтон, Джин Смарт, Навид Негабан, Стефани Корнелиуссен и Гарри Ллойд.

Премьера финального сезона состоится 24 июня на кабельном канале FX.

Вдобавок в сети появилась пара замечательных баннеров: