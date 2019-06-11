 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Blizzard отменила шутер по StarCraft ради Diablo IV и Overwatch 2 Netflix продлил сериал «Люцифер» на финальный пятый сезон «Болотную тварь» закрыли после первого сезона От Тупака до Фредди: Самые кассовые музыкальные байопики Twitch-стримеры устроили просмотр порно, аниме и терактов вместо трансляций Artifact от Valve
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Легион» — ролик о создании и баннеры 3-го сезона

Заключительная глава супергеройской драмы «Легион» обзавелась роликом о создании со свежими кадрами и комментариями от участников основного актёрского состава и создателя сериала Ноя Хоули. Творческая команда рассказывает, что ждёт центральных персонажей в продолжении истории.

Третий сезон сериала по одноимённому марвеловскому комиксу о сверхмощном мутанте Дэвиде Хэллере снимаются Дэн Стивенс, Рэйчел Келлер, Обри Плаза, Билл Ирвин, Джереми Харрис, Эмбер Мидфандер, Кэти Аселтон, Джин Смарт, Навид Негабан, Стефани Корнелиуссен и Гарри Ллойд.

Премьера финального сезона состоится 24 июня на кабельном канале FX.

Вдобавок в сети появилась пара замечательных баннеров:

Постеры сериала «Легион» Постеры сериала «Легион»
+ Обсудить
Темы
 
Видео Легион
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Кино Джемейн Клемент присоединился к актёрскому составу «Аватара 2»
 
«Легион» — промо-ролик и постер третьего сезона
 
«Легион» — тизер третьего сезона c профессором Икс

Тоже интересно

 
Кино «Джон Уик 2» — второй трейлер и постер
 
Кино Джосс Уидон разозлил фанатов киновселенной DC
 
Кино «Первому игроку приготовиться» — третий трейлер
 
Кино «Аквамена» сравнивают с первыми фильмами от студии Marvel
 
Кино «Час Пик» могут перезапустить с женщинами в главных ролях
 
Кино Страж галактики сыграет садиста в экранизации «Дюны»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
E3 2019: Nintendo назвала дату выхода полной версии Dragon Quest XI для Switch и представила Героя в качестве персонажа для Super Smash Bros. UltimateE3 2019: Empire of Sin - анонсирована новая стратегическая игра от студии Romero GamesE3 2019: Новый трейлер, скриншоты и подробности Dying Light 2. Саундтрек к игре пишет композитор A Plague Tale: InnocenceE3 2019: The Witcher 3: Wild Hunt официально анонсирована для Nintendo SwitchE3 2019: Bandai Namco представила переиздание ролевой игры Ni no Kuni: Wrath of the White Witch для современных платформ

Свежие подкасты

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru