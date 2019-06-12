Создатель «Рика и Морти» приветствует идею экранизации своего мультсериала

Джастин Ройланд — один из создателей невыносимо прекрасного анимационного сериала «Рик и Морти» — оказывается, не против снять художественный фильм по мотивам.

Представляя свою видеоигру Trover Saves The Universe, Ройланд решил провести сеанс смелых вопрос и ответов. И когда они фанат спросил:

Мы когда-нибудь получим полнометражный фильмы «Рик и Морти»? Чтобы рейтинг R и никаких тормозов?

На что Ройланд ответил:

Да, сделаю с преогромным удовольствием. Хмммм-хмммм.

Это, конечно, не официальный анонс, но приятно знать, что такая мысль занимает некоторое место в голове создателя. В данный момент Ройланд и его напарник Дэн Хармон готовятся к выпуску нового сезона «Рика и Морти» в ноябре этого года. У них заказ на 70 серий и в первый раз за долгое время они не беспокоятся за свою работу. В результате больше не будет никаких огромных перерывов между сезонами. И по их словам, у них отличная сценарная команда и только светлое будущее впереди.

В таких условиях действительно можно подумать о фильме.