Новые сериалы 24–30 июня

Следующая неделя ограничится всего одной многосерийной премьерой — на кабельном канале Starz выйдет первый эпизод мистического триллера «Ладья». А ещё в эфир кабельного канала FX с третьим — финальным — сезоном возвращается супергеройская драма «Легион».
Понедельник, 24 июня
драма, научная фантастика
В ролях Дэн Стивенс, Рэйчел Келлер, Обри Плаза, Джин Смарт, Эмбер Мидтандер, Билл Ирвин
Создатель Ной Хоули
Сериал рассказывает о Дэвиде Хэллере (в комиксах — сыне Профессора Х). Дэвид считает себя психом, слышащим голоса, но в итоге выясняет, что может быть не шизофреником, а обладателем вполне настоящего дара.
приключения, анимационный, комедия, научная фантастика
В ролях Тика Самптер, Коти Галлоуэй, Олэн Роджерс, Стивен Юн, Том Кенни, Дэвид Теннант
Создатель Олэн Роджерс, Дэвид Сакс
Астронавт Гэри Гудспид и его напарник Мункейк — инопланетянин, обладающий невероятно разрушительной силой — бороздят безбрежные космические просторы, стремясь разгадать загадку «крайнего рубежа» — точки, где заканчивается вселенная.
Четверг, 27 июня
драма
В ролях Перри Мэттфелд, Брук Маркэм, Кестон Джон, Морган Кранц, Кэйси Дейдрик, Хамберли Гонсалес
Первый сезон драмы завершится 13-м эпизодом It's Always Been You. В апреле телеканал The CW продлил сериал на второй сезон.
комедия
В ролях Колин Хэнкс, Зои Листер-Джонс, Томас Садоски, Бетси Брандт, Джеймс Бролин, Дайан Уист
Создатель Джастин Адлер
Семейная комедия завершит свой четвёртый сезон 13-й серией Reverse Burden District Germany. Телеканал CBS ещё не сообщал, как намерен поступить с проектом дальше.
Суббота, 29 июня
драма, вестерн
В ролях Пирс Броснан, Занн МаКларнон, Татанка Минс, Паола Нуньес, Элизабет Фрэнсис, Алексис Уэст
Создатель Филипп Мейер, Ли Шипмен, Брайан Макгриви
10-й эпизод Legend станет заключительным для второго сезона и сериала. Кабельный канал AMC решил не продлевать проект на третий сезон.
Воскресенье, 30 июня
драма, криминал
В ролях Алан Камминг, Бояна Новакович, Навин Эндрюс, Дэниел Ингс, Джон Мейнири, Майкл Б. Сильвер
Создатель Майкл Рауч
Это история о бывшем оперативнике ЦРУ, чья тихая жизнь профессора и писателя нарушается, когда нью-йоркская полиция обращается к нему за помощью в поимке беглого серийного убийцы.
драма, мистика, триллер
В ролях Ронан Рафтери, Кэтрин Стидмэн, Джон Флетчер, Джон Флетчер, Адриан Лестер, Джоэли Ричардсон
Создатель Сэм Холкрофт, Эл Мюриэл
Многосерийная экранизация одноимённого романа Дэниела О’Мэлли, вышедшего в свет в 2012 году, повествует о юной обладательнице сверхспособностей из Лондона, преследуемой армией призрачных врагов. Очнувшись в городском парке в окружении горы трупов, главная героиня осознаёт, что полностью потеряла память. Ей предстоит настоящая битва за право вернуть свои воспоминания и место во главе сверхсекретной службы Британии по сверхъестественному до того, как укравшие её память предатели закончат начатое.