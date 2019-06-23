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Новые сериалы 24–30 июня

Следующая неделя ограничится всего одной многосерийной премьерой — на кабельном канале Starz выйдет первый эпизод мистического триллера «Ладья». А ещё в эфир кабельного канала FX с третьим — финальным — сезоном возвращается супергеройская драма «Легион».

Понедельник, 24 июня

 
Сезон3
FX
Легион Legion

драма, научная фантастика

В ролях Дэн Стивенс, Рэйчел Келлер, Обри Плаза, Джин Смарт, Эмбер Мидтандер, Билл Ирвин

Создатель Ной Хоули

Сериал рассказывает о Дэвиде Хэллере (в комиксах — сыне Профессора Х). Дэвид считает себя психом, слышащим голоса, но в итоге выясняет, что может быть не шизофреником, а обладателем вполне настоящего дара.

Видео

 
Сезон2
Adult Swim
Крайний космос Final Space

приключения, анимационный, комедия, научная фантастика

В ролях Тика Самптер, Коти Галлоуэй, Олэн Роджерс, Стивен Юн, Том Кенни, Дэвид Теннант

Создатель Олэн Роджерс, Дэвид Сакс

Астронавт Гэри Гудспид и его напарник Мункейк — инопланетянин, обладающий невероятно разрушительной силой — бороздят безбрежные космические просторы, стремясь разгадать загадку «крайнего рубежа» — точки, где заканчивается вселенная.

Видео

Четверг, 27 июня

 
Конец сезона1
The CW
В темноте In the Dark

драма

В ролях Перри Мэттфелд, Брук Маркэм, Кестон Джон, Морган Кранц, Кэйси Дейдрик, Хамберли Гонсалес

Первый сезон драмы завершится 13-м эпизодом It's Always Been You. В апреле телеканал The CW продлил сериал на второй сезон.

 
Конец сезона4
CBS
Жизнь в деталях Life in Pieces

комедия

В ролях Колин Хэнкс, Зои Листер-Джонс, Томас Садоски, Бетси Брандт, Джеймс Бролин, Дайан Уист

Создатель Джастин Адлер

Семейная комедия завершит свой четвёртый сезон 13-й серией Reverse Burden District Germany. Телеканал CBS ещё не сообщал, как намерен поступить с проектом дальше.

Видео

Суббота, 29 июня

 
Конец сезона2
AMC
Сын The Son

драма, вестерн

В ролях Пирс Броснан, Занн МаКларнон, Татанка Минс, Паола Нуньес, Элизабет Фрэнсис, Алексис Уэст

Создатель Филипп Мейер, Ли Шипмен, Брайан Макгриви

10-й эпизод Legend станет заключительным для второго сезона и сериала. Кабельный канал AMC решил не продлевать проект на третий сезон.

Видео

Воскресенье, 30 июня

 
Сезон2
CBS
Инстинкт Instinct

драма, криминал

В ролях Алан Камминг, Бояна Новакович, Навин Эндрюс, Дэниел Ингс, Джон Мейнири, Майкл Б. Сильвер

Создатель Майкл Рауч

Это история о бывшем оперативнике ЦРУ, чья тихая жизнь профессора и писателя нарушается, когда нью-йоркская полиция обращается к нему за помощью в поимке беглого серийного убийцы.

Видео

 
Премьера+
Starz
Ладья The Rook

драма, мистика, триллер

В ролях Ронан Рафтери, Кэтрин Стидмэн, Джон Флетчер, Джон Флетчер, Адриан Лестер, Джоэли Ричардсон

Создатель Сэм Холкрофт, Эл Мюриэл

Многосерийная экранизация одноимённого романа Дэниела О’Мэлли, вышедшего в свет в 2012 году, повествует о юной обладательнице сверхспособностей из Лондона, преследуемой армией призрачных врагов. Очнувшись в городском парке в окружении горы трупов, главная героиня осознаёт, что полностью потеряла память. Ей предстоит настоящая битва за право вернуть свои воспоминания и место во главе сверхсекретной службы Британии по сверхъестественному до того, как укравшие её память предатели закончат начатое.

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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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