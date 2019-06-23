Новые сериалы 24–30 июня

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Starz

Многосерийная экранизация одноимённого романа Дэниела О’Мэлли, вышедшего в свет в 2012 году, повествует о юной обладательнице сверхспособностей из Лондона, преследуемой армией призрачных врагов. Очнувшись в городском парке в окружении горы трупов, главная героиня осознаёт, что полностью потеряла память. Ей предстоит настоящая битва за право вернуть свои воспоминания и место во главе сверхсекретной службы Британии по сверхъестественному до того, как укравшие её память предатели закончат начатое.