Новости сериалов — лучшее за неделю

Розамунд Пайк сыграет главную роль в «Колесе времени» от Amazon — ей досталась роль Морейн Дамодред.

«Пацаны» — трейлер жёсткого комедийного экшена с Карлом Урбаном — отстрел супергероев начнётся в конце июля.

Авторы «Рика и Морти» похвалили восьмой сезон «Игры престолов» — по их мнению, Бениофф и Уайсс — большие молодцы, а зрители зажрались.

«Другая жизнь» — первые кадры космической драмы с Кэти Сакхофф — первый сезон сериала выйдет 25 июля.

Телевизионные критики удостоили «Игру престолов» всего одной номинации — зато не обошли вниманием истории о трансгендерах и временной петле.

Режиссёр «Игры престолов» хотел убить всех в битве за Винтерфелл — но шоураннеры не позволили.

Религиозная организация потребовала от Netflix закрыть «Благие знамения» — Netflix обязался сделать всё возможное.

Роланд Эммерих займётся сериалом о гладиаторских боях — в производстве и финансировании поучаствует китайская студия.

«Очень странные дела» — финальный трейлер третьего сезона фантастического триллера — жителей Хоукинса ожидает очередное нашествие разумного зла.