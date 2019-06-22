Джина Карано рассказала, как автор «Мандалорца» Джон Фавро помог ей поверить в себя

Бывший боец MMA, а нынче актриса Джина Карано, играющая одну из ключевых ролей в приключенческом боевике «Мандалорец» по вселенной «Звёздных войн», в беседе с изданием EW поведала, как создатель проекта Джон Фавро помог ей поверить в свои актёрские способности.

Перед одной из моих важнейших вступительных сцен в «Мандалорце» [Фавро] посмотрел на меня и сказал: «Прямо сейчас мы собираемся изменить твой путь». Он очень честный человек, он наблюдал прилагаемые усилия и видел, как порой складываются карьеры. Он сказал: «С этого момента ты будешь выбирать роли, которые дополняют тебя, которые бросают тебе вызов, и ты всегда будешь верить в себя, начиная с этой самой сцены».

Меня душили слёзы. Я пошла и выдала максимум возможного. Когда я первый раз читала сценарий и дошла до этой цены, то подумала: «Боже, это большее, что мне когда-либо доверяли сыграть. Как я с этим справлюсь?». Но благодаря [Фавро] я была подготовлена и ощущала себя на своём месте. Он поверил в меня, и это помогло мне поверить в себя. Я безумно ему благодарна. Такое чувство, будто после съёмок той самой сцены изменилась вся моя жизнь.

Джина Карано, благодарный падаван