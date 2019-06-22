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Первоисточник: www.flickeringmyth.com Прямая ссылка на новость:
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«Dark/Web» — тизер и постер фантастического хоррора от Amazon

Amazon готовит собственное «Чёрное зеркало» — 19 июля на потоковом сервисе выйдет первый сезон антиутопической антологии «Dark/Web». Официальная презентация сериала состоится на грядущем Comic Con в Сан-Диего.

Фантастический хоррор повествует о том, как таинственное исчезновение гениальной программистки приводит к воссоединению давно не видевшихся старых друзей, которые вскоре выясняют, что оставленные ею странные подсказки указывают на приближение опасного технологического кризиса.

В основной актёрский состав входят Сибонгиле Мламбо, Джули Бенц, Клэр Крамер, Николас Брендан, Гэбриел Луна и Майкл Нарделли.

И постер:

Постеры сериала «Dark/Web»
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Видео Dark/Web
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«Dark/Web» — тизер и постер фантастического хоррора от Amazon

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